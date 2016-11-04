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Футболисты «Урала» прилетели в Самару на матч с «Крыльями»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Футболисты «Урала» прилетели в Самару на матч с «Крыльями Советов», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.

Стоит отметить, что самолет команды из Екатеринбурга был задержан в аэропорту из-за сильного снегопада.

Добавим, что оба клуба на матч выйдут под руководством новых тренеров. «Урал» возглавил Александр Тарханов, а новым наставником «Крыльев» стал экс-главный тренер екатеринбуржцев Вадим Скрипченко.

Напомним, матч состоится завтра, 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Матч

Крылья Советов - Урал

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

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