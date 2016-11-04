Футболисты «Урала» прилетели в Самару на матч с «Крыльями»
Футболисты «Урала»
прилетели в Самару на матч с «Крыльями Советов», который состоится в рамках
13-го тура чемпионата России.
Стоит отметить, что самолет команды из Екатеринбурга был задержан в аэропорту из-за сильного снегопада.
@FCURAL Снег сильный. По прогнозам должен утихнуть.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 4 ноября 2016 г.
Добавим, что оба клуба на матч выйдут под руководством новых тренеров. «Урал» возглавил Александр Тарханов, а новым наставником «Крыльев» стал экс-главный тренер екатеринбуржцев Вадим Скрипченко.
Александр Федорович с нами! pic.twitter.com/C0jfLVJITa— ФК Урал (@FCURAL) 4 ноября 2016 г.
Напомним, матч состоится завтра, 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция
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