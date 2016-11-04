Футболисты «Урала» прилетели в Самару на матч с «Крыльями Советов», который состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.

Стоит отметить, что самолет команды из Екатеринбурга был задержан в аэропорту из-за сильного снегопада.

@FCURAL Снег сильный. По прогнозам должен утихнуть. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 4 ноября 2016 г.

Добавим, что оба клуба на матч выйдут под руководством новых тренеров. «Урал» возглавил Александр Тарханов, а новым наставником «Крыльев» стал экс-главный тренер екатеринбуржцев Вадим Скрипченко.

Напомним, матч состоится завтра, 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.