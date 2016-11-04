Массимо Каррера: Принял предложение красно-белых, потому что «Спартак» – российский «Ювентус»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал с какими трудностями ему пришлось столкнуться в процессе работы в РФПЛ, а также пояснил, почему решил принять предложение от красно-белых минувшим летом.



«Главная проблема работы в России – холод. Это касается не только матчей, но и тренировок. Пытаюсь передать своим игрокам страсть к футболу. Ребята следуют за мной и выкладываются на все 120 процентов.

Принял предложение «Спартака», потому что это российский «Ювентус». Очень сильная команда, с великой историей и своими традициями.

Пока я общаюсь с ребятами через переводчика. Мне очень повезло, что в команде есть такой футболист, как Сальваторе Боккетти, который уже не первый год живет в России. Также у меня нет никаких трудностей в плане общения с бразильцами, особенно с Фернандо. Им понятен язык футбола даже через жесты», – цитирует итальянца ItaSportPress.



Напомним, итальянский специалист стал главным тренером красно-белых после ухода Дмитрия Аленичева.



На данный момент «Спартак» под руководством Карреры занимает первое место в чемпионате России, набрав в 12-ти матчах 28 баллов.



