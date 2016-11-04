Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)0 : 0Спартак (мол)
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Джокович- : -Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: Принял предложение красно-белых, потому что «Спартак» – российский «Ювентус»

Источник:  Itasportpress.itКомментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал с какими трудностями ему пришлось столкнуться в процессе работы в РФПЛ, а также пояснил, почему решил принять предложение от красно-белых минувшим летом. 

«Главная проблема работы в России – холод. Это касается не только матчей, но и тренировок. Пытаюсь передать своим игрокам страсть к футболу. Ребята следуют за мной и выкладываются на все 120 процентов.

Принял предложение «Спартака», потому что это российский «Ювентус». Очень сильная команда, с великой историей и своими традициями. 

Пока я общаюсь с ребятами через переводчика. Мне очень повезло, что в команде есть такой футболист, как Сальваторе Боккетти, который уже не первый год живет в России. Также у меня нет никаких трудностей в плане общения с бразильцами, особенно с Фернандо. Им понятен язык футбола даже через жесты», – цитирует итальянца ItaSportPress.

Напомним, итальянский специалист стал главным тренером красно-белых после ухода Дмитрия Аленичева.

На данный момент «Спартак» под руководством Карреры занимает первое место в чемпионате России, набрав в 12-ти матчах 28 баллов.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: Если бы «Спартак» выиграл у «Ростова» честно, считал бы его главным претендентом на чемпионствоБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед 13-м туром чемпионата России подвел для «Советского спорта» промежуточные итоги выступления красно-белых, лидирующих в первенстве.«Спартак» не смог обыграть «Томь» в матче молодежных командВ матче 13-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде не смог переиграть сверстников из «Томи» (0:0).Валерий Петраков: Финансы поступят примерно через неделю после матча со «Спартаком»Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» прокомментировал финансовое состояние клуба, у которого имеются долги по зарплате перед футболистами.Боккетти может перейти в турецкий «Галатасарай»Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» рассматривает возможность приобретения летом итальянского защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.Боккетти и Промес не сыграют с «Томью»Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой взял на игру 13-го тура РФПЛ с «Томью» 20 футболистов.Александр Бубнов: ЦСКА психологически очень тяжело пережил поражение от «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игроки ЦСКА выходили заранее обреченными на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3).Годвин Обайе: Скорее всего, отправлюсь в Москву 7 ноябряПотенциальный новичок московского «Спартака», нападающий нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе cообщил, что должен прибыть на просмотр в Москву 7 ноября.«Порту» дома обыграл «Брюгге»Футболисты португальского «Порту» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Брюгге».Маурисио и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»Красно-белые готовятся к выездному матчу 13-го тура чемпионата России с «Томью».КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 990 тысяч рублей по итогам столичного дербиМосковские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 990 тысяч рублей по итогам матча 12-го тура чемпионата России.Нигерийский форвард Гудвин Обайе согласился перейти в «Спартак», отказав ЦСКАСостав московского «Спартака» может пополнить 19-летний нигерийский форвард Гудвин Обайе, ныне выступающий за клуб «Викки Туристс».Александр Головин: Осадок после таких матчей, как со «Спартаком», всегда остаетсяПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.Массимо Каррера: Я доволен тем, как выступает «Спартак» в чемпионатеГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал турнирное положения красно-белых после 12-ти туров в РФПЛ.Массимо Каррера: Никакого конфликта с Поповым не былоГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал замену полузащитника «красно-белых» Ивелина Попова в матче 11-го тура РФПЛ с «Уралом».«Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего форварда из чемпионата Нигерии«Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего форварда из чемпионата НигерииКак сообщает Sportinglife, московские «Спартак» и ЦСКА пригласили на просмотр нападающего нигерийского клуба «Викки Туристс» Годвина Обайе.Станислав Черчесов: Возвращение в сборную Кокорина и Глушакова? Любому игроку надо прийти в себя после ЕвроГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в национальную команду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Нури Шахин может перейти в «Спартак»28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Турции Нури Шахин в зимнее трансферное окно может стать футболистом московского «Спартака».Милош Красич: Каррера многому научился у Конте, и дал это футболистам «Спартака»Бывший полузащитник ЦСКА и «Ювентуса» Милош Красич оценил работу Массимо Карреры в московском «Спартаке».Александр Бубнов: «Спартак» в матче с ЦСКА играл на уровне «Барселоны» в Лиге чемпионовФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что футболисты «Спартака» во встрече против ЦСКА провели матч на уровне топ-клубов в Лиге чемпионов, что позволит вести борьбу за золотые медали в РФПЛ.Денис Глушаков: Перед дерби с ЦСКА я забыл о болиДенис Глушаков: Перед дерби с ЦСКА я забыл о болиПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ставший одним из лучших игроков матча с ЦСКА, дал интервью «Советскому спорту».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости

Cпецпредложение