Себастьян Феттель: Да, я действительно не умею проигрывать
Четырехкратный чемпион
«Формулы-1», пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что ему плевать на то,
что люди говорят о нем.
«В целом, мне плевать на то, что люди говорят обо мне.
Я останусь самим собой. Если ты выступаешь здорово, люди тебя подбадривают.
Если ты ошибаешься, тебя критикуют. Да, я действительно не умею проигрывать.
Зачем мне скрывать это? Если бы я умел проигрывать, то не пробился бы в «большие
призы».
За два этапа до конца сезона «Королевских гонок»
29-летний немец расположился на четвертом месте личного зачета пилотов, имея в
активе187 очков.
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