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Себастьян Феттель: Да, я действительно не умею проигрывать

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что ему плевать на то, что люди говорят о нем.

«В целом, мне плевать на то, что люди говорят обо мне. Я останусь самим собой. Если ты выступаешь здорово, люди тебя подбадривают. Если ты ошибаешься, тебя критикуют. Да, я действительно не умею проигрывать. Зачем мне скрывать это? Если бы я умел проигрывать, то не пробился бы в «большие призы».

За два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 29-летний немец расположился на четвертом месте личного зачета пилотов, имея в активе187 очков.

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