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Александр Кержаков: Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе привезли

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Дандолком» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Никто не отменял в таких кубковых матчах самоотдачу, в которой ирландцы нам не уступали. В некоторых моментах «Дандолк» превосходил нас как в первой игре, так и сейчас, когда они забили гол. Хочу сказать, что мы хорошо реагируем на пропущенные мячи, и это самое главное. 

Сегодня был сложный момент — нам было необходимо победить, чтобы упрочить лидерство и обеспечить первое место. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе, как я считаю, привезли», - цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, победу питерской команде принес дубль Жулиано. В этом матче «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф турнира, заработав 12 очков в четырех встречах.

Матч

Зенит - Дандолк - 2:1 (1:0)

Голы

Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин

Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)

Предупреждения:

Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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