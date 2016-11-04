Александр Кержаков: Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе привезли

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Дандолком» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Никто не отменял в таких кубковых матчах самоотдачу, в которой ирландцы нам не уступали. В некоторых моментах «Дандолк» превосходил нас как в первой игре, так и сейчас, когда они забили гол. Хочу сказать, что мы хорошо реагируем на пропущенные мячи, и это самое главное.

Сегодня был сложный момент — нам было необходимо победить, чтобы упрочить лидерство и обеспечить первое место. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе, как я считаю, привезли», - цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».