Александр Кержаков: Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе привезли
Нападающий «Зенита» Александр
Кержаков прокомментировал победу над «Дандолком» (2:1) в матче четвертого тура
группового этапа Лиги Европы.
«Никто не отменял в таких кубковых матчах самоотдачу, в которой ирландцы нам не уступали. В некоторых моментах «Дандолк» превосходил нас как в первой игре, так и сейчас, когда они забили гол. Хочу сказать, что мы хорошо реагируем на пропущенные мячи, и это самое главное.
Сегодня был сложный момент — нам было необходимо победить, чтобы упрочить лидерство и обеспечить первое место. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе, как я считаю, привезли», - цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».
Напомним, победу питерской команде принес дубль Жулиано. В этом матче «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф турнира, заработав 12 очков в четырех встречах.
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция