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«Ливерпуль» назначил Эдвардса на должность спортивного директора

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» назначило новым спортивным директором клуба Майкла Эдвардса.

37-летний специалист ранее занимал должность технического директора в клубе.

Эдвардс будет отвечать за привлечение игроков для первой команды и для Академии.

Майкл закончил Шеффилдский университет и имеет ученую степень в области управления бизнесом и информатики.  До прихода в «Ливерпуль» он работал в «Портсмуте», а затем в «Тоттенхэме».

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