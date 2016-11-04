«Ливерпуль» назначил Эдвардса на должность спортивного директора
Руководство футбольного
клуба «Ливерпуль» назначило новым спортивным директором клуба Майкла Эдвардса.
37-летний специалист ранее занимал должность технического директора в клубе.
Michael Edwards has today been appointed as #LFC's sporting director.https://t.co/KTQagzXxtA— Liverpool FC (@LFC) 4 ноября 2016 г.
Эдвардс будет отвечать за привлечение игроков для первой команды и для
Академии.
Майкл закончил
Шеффилдский университет и имеет ученую степень в области управления бизнесом и
информатики. До прихода в «Ливерпуль» он работал в «Портсмуте», а затем в «Тоттенхэме».
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