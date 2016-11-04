Владимир Казаченок: «Зениту» по силам выиграть Лигу Европы

Бывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок прокомментировал выступление питерской команды в Лиге Европы.

- В душе все болельщики желают, чтобы «Зенит» боролся за титул, и команде это по силам. А идти нужно от матча к матчу. Сейчас решен вопрос по выходу в плей-офф, а там уже каждый конкретный соперник будет самым главным. Стоит обратить внимание на то, чтобы проводить игры более ровно, чтобы не было каких-то провалов и ляпов. А это все добивается сыгранностью, которой много не бывает, в этом нужно всегда совершенствоваться, - передает слова Казаченка «Р-Спорт».

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу после четырех туров Лиги Европы набрали 12 очков, обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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