Арсен Минасов: Очень хочу уговорить Широкова вернуться в футбол

Агент бывшего капитана сборной России Романа Широкова Арсен Минасов рассказал, что хочет уговорить своего клиента вернуться в большой футбол.

- Я очень хочу уговорить его вернуться в футбол. Я считаю, что на той позиции, которой играет Роман, сейчас в нашем чемпионате российских игроков точно нет такого уровня. Он всегда предан той команде, в которой играет. Если он проиграл на тренировке, то ему лучше не звонить первые полчаса после занятий. И поэтому Спаллетти сначала не понимал, почему футболист себя так ведет. Потом итальянец понял его и направил в нужное русло. – рассказал Минасов в интервью «Спорт FM»

Напомним, после окончания действия контракта с ЦСКА 35-летний Широков стал свободным агентом. В конце июля он объявил о завершении карьеры.