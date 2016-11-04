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Андрей Каряка: ЦСКА остается одной из сильнейших команд страны

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча своей команды с ЦСКА.

- ЦСКА остается одной из сильнейших команд страны. Думаю, нас ждет очень непростой матч. Нет сомнений, что «армейцы» в присутствии своих болельщиков сделают все возможное, чтобы прервать серию неудач своей команды. Но и мы, конечно, постараемся набрать в этом матче очки.

Мне кажется, мы поработали плодотворно. Радует, что в команде не осталось травмированных. Я думаю, мы подходим к игре с ЦСКА в неплохом состоянии, - рассказал Каряка официальному сайту клуба.

Напомним, матч 13-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Амкаром» состоится 6 ноября в 19:00 по московскому времени.

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