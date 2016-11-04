Жулиано вновь попал в команду недели Лиги Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Отметим, что этом списке вновь оказался полузащитник «Зенита» Жулиано, который в матче с «Дандолком» (2:1) стал автором дубля.
Полный состав команды недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:
Вратарь: Ральф Ферман («Шальке»).
Защитники: Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»), Нуман Чюрюксу («Османлыспор»), Рашад Садыхов («Карабах»).
Полузащитники: Хван Хи Чан («Ред Булл Зальцбург»), Виктор Жулиано («Зенит»), Николае Станчу («Андерлехт»), Тайсон («Шахтёр»).
Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Ариц Адурис («Атлетик» Б), Мусса Сов («Фенербахче»).
🎉 #UEL TEAM OF THE WEEK 🎉— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 4 ноября 2016 г.
Roma's Edin Džeko
Athletic Club's Aduriz
Fenerbahçe's Moussa Sow
.... what an attack! 💪 pic.twitter.com/2eKdm27t7Y