Жулиано вновь попал в команду недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.



Отметим, что этом списке вновь оказался полузащитник «Зенита» Жулиано, который в матче с «Дандолком» (2:1) стал автором дубля.



Полный состав команды недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:



Вратарь: Ральф Ферман («Шальке»).



Защитники: Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»), Нуман Чюрюксу («Османлыспор»), Рашад Садыхов («Карабах»).



Полузащитники: Хван Хи Чан («Ред Булл Зальцбург»), Виктор Жулиано («Зенит»), Николае Станчу («Андерлехт»), Тайсон («Шахтёр»).



Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Ариц Адурис («Атлетик» Б), Мусса Сов («Фенербахче»).

