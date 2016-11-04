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Жулиано вновь попал в команду недели Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что этом списке вновь оказался полузащитник «Зенита» Жулиано, который в матче с «Дандолком» (2:1) стал автором дубля.

Полный состав команды недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Вратарь: Ральф Ферман («Шальке»).

Защитники: Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»), Нуман Чюрюксу («Османлыспор»), Рашад Садыхов («Карабах»).

Полузащитники: Хван Хи Чан («Ред Булл Зальцбург»), Виктор Жулиано («Зенит»), Николае Станчу («Андерлехт»), Тайсон («Шахтёр»).

Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Ариц Адурис («Атлетик» Б), Мусса Сов («Фенербахче»).

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