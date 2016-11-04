Никита Чичерин: В матче с «Динамо» не станем вдесятером у своей штрафной

Экс-защитник столичного «Динамо», ныне игрок «Енисея» Никита Чичерин поделился ожиданиями от предстоящего матча против бело-голубых, который пройдет в рамках 20-го тура первенства ФНЛ.

«В субботу нас ждет очень интересный матч с «Динамо». Я заканчивал динамовскую школу, первые шаги в большом футболе делал именно в составе бело-голубых. Правда, с момента ухода прошло уже несколько лет, эмоции несколько притупились. Но все равно продолжаю следить за выступлениями московской команды, за теми ребятами, с которыми играл в «Динамо».

На 99 процентов уверен, что на «Арене Химки» мы не отойдем от привычной игры, не станем вдесятером у своей штрафной и не будем отбиваться. Наверняка Андрей Тихонов будет призывать играть в комбинационный футбол, как это было, скажем, когда встречались на Кубок с ЦСКА», - приводит слова Чичерина официальный сайт «Динамо».

Напомним, матч состоится завтра, 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

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