Никита Чичерин: В матче с «Динамо» не станем вдесятером у своей штрафной
Экс-защитник столичного «Динамо», ныне игрок «Енисея» Никита
Чичерин поделился ожиданиями от предстоящего матча против бело-голубых, который
пройдет в рамках 20-го тура первенства ФНЛ.
«В субботу нас ждет
очень интересный матч с «Динамо». Я заканчивал динамовскую школу, первые шаги в
большом футболе делал именно в составе бело-голубых. Правда, с момента ухода
прошло уже несколько лет, эмоции несколько притупились. Но все равно продолжаю
следить за выступлениями московской команды, за теми ребятами, с которыми играл
в «Динамо».
На 99 процентов
уверен, что на «Арене Химки» мы не отойдем от привычной игры, не станем
вдесятером у своей штрафной и не будем отбиваться. Наверняка Андрей Тихонов
будет призывать играть в комбинационный футбол, как это было, скажем, когда
встречались на Кубок с ЦСКА», - приводит слова Чичерина официальный сайт «Динамо».
Напомним, матч состоится завтра, 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
ФНЛ
20-й тур
Матч
Место и дата
05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция