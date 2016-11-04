Леонид Калошин: Для введения видеоповторов требуется огромная подготовительная работа

Член коллегии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по судейской конвенции Леонид Калошин прояснил ситуацию с возможным введением в РФПЛ системы видеоповторов.

- Существует очень строгий так называемый протокол для того, чтобы национальная федерация могла принять участие в эксперименте, в котором прописаны критерии, позволяющие его проводить, сама ассоциация не в праве заниматься самодеятельностью; этот документ на сегодняшний день состоит из порядка шестидесяти страниц. Требуется огромная подготовительная работа: оборудование, тренировки так называемых видеоассистентов судьи, участие во всевозможных семинарах и курсах. Так что это процесс очень трудоемкий и времяемкий, не так что кто-то написал письмо, и им ответили «давайте действуйте», - передает слова Калошина ТАСС.

Напомним, что 1 ноября президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне чемпионата России по футболу РФПЛ совместно с РФС рассмотрит возможность предоставления каждой команде по два-три повтора за матч в спорных эпизодах.

Ранее стало известно, что система автоматического определения взятия ворот будет использоваться на Кубке конфедераций, который пройдет в России в следующем году.