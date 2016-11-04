Джанни Инфантино: ФИФА нужно разработать лимит на игроков в составе клуба

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался за ограничение количества игроков в составах команд, что помешает ведущим клубам подписывать футболистов в юном возрасте, после чего раздавать в аренды.

«Думаю, это не очень правильно, но это разрешено, – приводит Reuters слова Инфантино. – Неправильно, когда клуб накапливает молодых игроков, а потом раздает их в аренду направо и налево. Это не хорошо и для развития игрока, и для самого клуба. Я полностью разделяю мнение о том, что нам нужно проработать лимит на игроков в составе команд».

Отметим, что по данным официального сайта английского «Челси», 37 игроков клуба выступают сейчас на правах аренды за другие команды. Также много игроков отдают в аренду «Манчестер Сити», «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Аталанта».

Также приводится пример английского нападающего Беника Афобе, который в 2010 году подписал контракт с «Арсеналом», после чего за пять лет шесть раз уходил в аренду. В 2015 году Афобе подписал контракт с «Вулверхэмптоном», а сейчас играет за «Борнмут».