Борис Михайлов: У нас самая молодая команда, и она была злой и динамичной

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о стартовом матче российской команды на Кубке Карьяла.

- Игра мне понравилась. У нас самая молодая команда, и она была злой и динамичной. Направление взято правильно. По второй шайбе могу сказать, что Ничушкин, Киселевич и Светлаков классно разыграли комбинацию. Каждый из этих игроков неплохо видит поле. Они вовремя отдавали пас и хорошо сыграли в завершении. Игроки хорошо разыграли этот момент, — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Напомним, в четверг хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндии в первой встрече стартовавшего сегодня Кубка Карьяла со счетом 5:1.