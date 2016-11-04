Школьники посетили тренировку «Амкара» (видео)
Ученики пермской школы №145 посетили тренировку футбольного
клуба «Амкар».
Ветеран пермского клуба Владислав Шелгунов провел для ребят экскурсию по клубному музею. Также школьникам показали помещения Западной трибуны стадиона, раздевалку основного состава, а также поле, где красно-черные тренировались.
Дети пообщались с футболистами и получили автографы на память.
Напомним, после 12 туров РФПЛ «Амкар» с 20-ю очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы.
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