Школьники посетили тренировку «Амкара» (видео)

Ученики пермской школы №145 посетили тренировку футбольного клуба «Амкар».

Ветеран пермского клуба Владислав Шелгунов провел для ребят экскурсию по клубному музею. Также школьникам показали помещения Западной трибуны стадиона, раздевалку основного состава, а также поле, где красно-черные тренировались.

Дети пообщались с футболистами и получили автографы на память.

Напомним, после 12 туров РФПЛ «Амкар» с 20-ю очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы.