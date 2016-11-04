Касильяс не вызван в сборную Испании на матчи с Македонией и Англией

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги определился со списком игроков, которые будут вызваны на игру отборочной кампании ЧМ-2018 с командой Македонии (12 ноября, дома).



Отметим, что спустя три дня «красная фурия» проведет товарищескую встречу со сборной Англии.

Также стоит добавить, что в стан национальной команды Лопетеги вновь не вызвал голкипера «Порту» Икера Касильяса, с которым специалист знаком по совместной работе в португальском клубе.



Вратари: Давид де Хеа, Пепе Рейна, Серхио Асенхо.



Защитники: Начо, Марк Бартра, Иньиго Мартинес, Сесар Аспиликуэта, Начо Монреаль, Даниэль Карвахаль, Серхио Эскудеро.



Полузащитники: Серхи Роберто, Андер Эррера, Серхио Бускетс, Коке, Иско, Тьяго Алькантара, Давид Сильва, Хуан Мата.



Нападающие: Лукас Васкес, Хосе Кальехон, Витоло, Альваро Мората, Диего Коста, Нолито, Ариц Адурис.





