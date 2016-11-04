Вячеслав Старшинов: Матч с финнами пойдет на пользу и игрокам, и руководству сборной

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Вячеслав Старшинов прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьяла против финской команды.

- Финны для нас всегда являются трудными соперниками. Так было, есть и будет. Всегда в упор с ними играли, а вот вчера счет получился очень положительным. Думаю, мы все рады, что положено такое начало. Мне хотелось бы, чтобы сборная России зацепилась за эту хорошую игру и продолжила так играть и в дальнейшем, потому что команде по-прежнему есть над чем работать.

Удивил ли меня итоговый счет? Конечно, удивил! Уверен, что этот матч пойдет на пользу и игрокам, и руководству сборной России, - передает слова Старшинова «Газета.Ru».



Напомним, в четверг хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндии в первой встрече стартовавшего сегодня Кубка Карьяла со счетом 5:1.