«Молодежка» «Анжи» одержала волевую победу над «Локомотивом»

В матче 13-го тура молодежного первенства России «Локомотив» на своем поле уступил «Анжи» со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Залимхан Юсупов и Дмитрий Щербак, а ухозяев поля единственный гол забил Артем Галаджан.

После этого матча столичный клуб с 17-ю очками расположился на девятой строчке, а подопечные Михаила Маркарова, имея на три очка больше, занимают пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники 18 ноября на выезде сыграют с «Оренбургом», а команда из Махачкалы в этот же день примет «Уфу».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 5-го ноября. Начало матча в 18:30 по московскому времени.