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«Молодежка» «Анжи» одержала волевую победу над «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 13-го тура молодежного первенства России «Локомотив» на своем поле уступил «Анжи» со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Залимхан Юсупов и Дмитрий Щербак, а ухозяев поля единственный гол забил Артем Галаджан.

После этого матча столичный клуб с 17-ю очками расположился на девятой строчке, а подопечные Михаила Маркарова, имея на три очка больше, занимают пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники 18 ноября на выезде сыграют с «Оренбургом», а команда из Махачкалы в этот же день примет «Уфу».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 5-го ноября. Начало матча в 18:30 по московскому времени. 

Матч

Локомотив (мол) - Анжи (мол) - 1:2 (1:0)

Голы

Галаджан 3 (1:0). Юсупов 52 (1:1). Щербак 79 (1:2).

Состав

Локомотив (мол): Ковалёв, Логашов (Самохвалов, 46), Лапшов, Рахмонов, Поярков (Чиканчи, 77), Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин, Тугарев (Лысов, 71), Галаджан

Анжи (мол): Седов, Рикматуллаев, Донцов, Белов, Джамалутдинов, Ходаковский, Щербак, Кузьмин, Магомедов Р., Саидов, Гайдаров

Предупреждения:

Галаджан, 76 - нет

Место и дата

04 ноября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

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