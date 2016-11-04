«Молодежка» «Анжи» одержала волевую победу над «Локомотивом»
В матче 13-го тура
молодежного первенства России «Локомотив» на своем поле уступил «Анжи» со
счетом 1:2.
В составе победителей
отличились Залимхан Юсупов и Дмитрий Щербак, а ухозяев поля единственный гол
забил Артем Галаджан.
После этого матча
столичный клуб с 17-ю очками расположился на девятой строчке, а подопечные
Михаила Маркарова, имея на три очка больше, занимают пятое место в турнирной
таблице.
В следующем туре железнодорожники 18 ноября на выезде сыграют с «Оренбургом», а команда из Махачкалы в этот же день примет «Уфу».
Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 5-го ноября. Начало матча в 18:30 по московскому времени.
Матч
Локомотив (мол) - Анжи (мол) - 1:2 (1:0)
Голы
Галаджан 3 (1:0). Юсупов 52 (1:1). Щербак 79 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Ковалёв, Логашов (Самохвалов, 46), Лапшов, Рахмонов, Поярков (Чиканчи, 77), Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин, Тугарев (Лысов, 71), Галаджан
Анжи (мол): Седов, Рикматуллаев, Донцов, Белов, Джамалутдинов, Ходаковский, Щербак, Кузьмин, Магомедов Р., Саидов, Гайдаров
Предупреждения:
Галаджан, 76 - нет
Место и дата
04 ноября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция