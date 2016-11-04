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Промес вызван в сборную Голландии, но с Бельгией и Люксембургом не сыграет из-за травмы

Источник:  Voetbal InternationalКомментарии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд вызвал в стан национальной команды полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

Однако, как отметил специалист, в матчах со сборными Бельгии (9 ноября, товарищеская игра) и Люксембургом (13 ноября, отборочная встреча ЧМ-2018) футболист не примет участия. 

«Мы ждем результатов обследования его лодыжки. Квинси получил травму в матче со сборной Франции, однако, с ЦСКА Промес провел на поле все 90 минут. Насколько мне известно, позже он получил удар в это же место на тренировке. Вряд ли он примет участие в предстоящих матчах», – цитирует Блинда Voetbal International.

Ранее стало известно, что тренерский штаб «Спартака» решил не брать Промеса на игру 13-го тура РФПЛ с «Томью». Игрок остался в Москве, чтобы продолжить курс восстановления.


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