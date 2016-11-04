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Берни Экклстоун: «Феррари» опять стала чисто итальянской командой

Источник:  Формула-1Комментарии

Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о причинах неудачного выступления «Феррари» в нынешнем сезоне и признался, что не завидует боссу команды Маурицио Арривабене.

«Я лишь надеюсь, что «Феррари» наведет у себя порядок и начнет выигрывать гонки. Когда я помог Жану Тодту прийти в «Феррари», это было для него рискованным шагом. «Феррари» была чисто итальянской командой, и их беспокоил приход иностранца. Тогда я сказал им: если вы выиграете чемпионат, вы обязательно найдете в родословной семье Жана, что его предки были выходцами из Сицилии.

Теперь «Феррари» опять стала полностью итальянской командой, которая и управляется по-итальянски. Поэтому я не завидую Маурицио (Арривабене) и не желал бы себе такой работы», – сказал Экклстоун в интервью официальному сайту «Формулы-1».

Напомним, в нынешнем сезоне пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен не смогли пока выиграть ни одной гонки. За два этапа до конца чемпионата «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Ред Буллу» 62 очка.

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