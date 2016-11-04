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Дмитрий Гунько: Игра получилась боевой, не хватило только забитого мяча

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер дубля красно-белых Дмитрий Гунько подвел итоги встречи с «Томью» (0:0).

- У томичей вообще сильная группа атаки, а сегодня нашим соперникам помогали и ребята из первой команды. Учитывая это, мы довольны тем, как действовал наши футболисты. Игра получилась боевой, с обилием единоборств. И хотя спартаковцы уступали хозяевам поля в возрасте, они справились. Не хватило только забитого мяча. В целом такие матчи очень полезны, так как они закаляют нашу молодежь.

По моим подсчетам, мы создали не меньше пяти реальных голевых моментов. Если бы реализовали хотя бы один, то наверняка выиграли бы. Повторю: ребята молодцы. – передает слова Гунько официальный сайт красно-белых.

Напомним, что после этого матча «молодежка» столичной команды с 24 очками занимает четвертое месте в турнирной таблице, а «Томь» расположилась строчкой ниже, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 18 ноября примут на своем поле «Амкар», а команда из Томска в этот же день сыграет с «Тереком».

Добавим, что основные составы команд сыграют завтра, 5 ноября. Начало матча в 11:00 по московскому времени.

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