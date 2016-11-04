Виталий Петров: Квяту дали штраф, и я с этим абсолютно согласен
Бывший пилот
«Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров прокомментировал штраф,
который получил Даниил Квят по итогам гран-при Мексики.
«Даниил обогнал соперника вне трассы, но тот при этом тоже
выехал за ее пределы. Квяту дали штраф, и я с этим абсолютно согласен. Другое
дело, Даниил абсолютно верно заметил после гонки, что этот эпизод практически
не отличался от того, который произошел между Фернандо Алонсо и Фелипе
Массой в США. Судьи порой действительно прощают многое
одним пилотам, за что других наказывают иногда даже чересчур строго.
Очень не хочется думать, что судьи руководствуются какими-то иными мотивами
при принятии решения, кроме как выводами, сделанными на основе анализа
телевизионной картинки и данных телеметрии.
Мне кажется, что на самом деле, судьи тоже делают выводы, и штраф Квята в
Мексике – это не следствие предвзятости, а того, что они учатся на своих
ошибках», - приводит слова Петрова Motorsport.com.
Напомним, 22-летний российский пилот «Торо Россо» во второй гонке подряд получил наказание в виде
штрафных баллов. Квят обогнал Грожана
за пределами трассы, в ходе гонки Даниил получил за это пятисекундное
наказание. А после нее стюарды присудили россиянину еще и один штрафной балл.
На данный момент у российского гонщика восемь баллов, что делает его лидером в списке штрафников.
Согласно спортивному регламенту «королевских гонок» пилотам начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и в случае если сумма баллов достигнет 12 гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.