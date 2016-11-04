Виталий Петров: Квяту дали штраф, и я с этим абсолютно согласен

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров прокомментировал штраф, который получил Даниил Квят по итогам гран-при Мексики.

«Даниил обогнал соперника вне трассы, но тот при этом тоже выехал за ее пределы. Квяту дали штраф, и я с этим абсолютно согласен. Другое дело, Даниил абсолютно верно заметил после гонки, что этот эпизод практически не отличался от того, который произошел между Фернандо Алонсо и Фелипе Массой в США. Судьи порой действительно прощают многое одним пилотам, за что других наказывают иногда даже чересчур строго.

Очень не хочется думать, что судьи руководствуются какими-то иными мотивами при принятии решения, кроме как выводами, сделанными на основе анализа телевизионной картинки и данных телеметрии.

Мне кажется, что на самом деле, судьи тоже делают выводы, и штраф Квята в Мексике – это не следствие предвзятости, а того, что они учатся на своих ошибках», - приводит слова Петрова Motorsport.com.

Напомним, 22-летний российский пилот «Торо Россо» во второй гонке подряд получил наказание в виде штрафных баллов. Квят обогнал Грожана за пределами трассы, в ходе гонки Даниил получил за это пятисекундное наказание. А после нее стюарды присудили россиянину еще и один штрафной балл.

На данный момент у российского гонщика восемь баллов, что делает его лидером в списке штрафников.

Согласно спортивному регламенту «королевских гонок» пилотам начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и в случае если сумма баллов достигнет 12 гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.