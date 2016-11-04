Хавьер Грасия: У нас будет возможность догнать «Уфу», и мы ждем этого матча

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился мнением о готовности своей команды к предстоящему матчу 13-го тура РФПЛ с «Уфой».

— У нас был короткий подговительный период. После игры с «Локомотивом» мы разобрали ошибки, разобрали игру. Сейчас самое главное в тренировочном процессе правильно распределить нагрузку, дать футболистам возможность восстановиться. Сейчас все наши мысли об игре с «Уфой», мы разбираем и отрабатываем моменты и в обороне, и в атаке. «Уфа» – это команда, которая играет в пять защитников. Это команда, которая в настоящий момент находится выше нас в турнирной таблице. У нас будет возможность догнать «Уфу», и мы с нетерпением ждем этого матча.

Я не поклонник того, чтобы заранее предвосхищать состав, говорить об изменениях. У нас многие вещи получаются, и наверно надо эти вещи сохранить. Мы нацелены на то, чтобы отрабатывать наши командные механизмы, чтобы расти, как команда. Есть и другие моменты, которые нам необходимо улучшать. Необходимо исходить из того, какой соперник нам будет противостоять, - рассказал Грасия в интервью официальному сайту казанской команды.

Напомним, матч чемпионата РФПЛ между «Уфой» и «Рубином» пройдет 5 ноября. Встреча состоится на поле стадиона «Нефтяник» в городе Уфа в 13:30 по московскому времени.