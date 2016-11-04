Контракт Скрипченко с «Крыльями Советов» рассчитан до конца нынешнего сезона
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поведал об условиях контракта с белорусским специалистом Вадимом Скрипченко.
«Контракт с Вадимом Скрипченко рассчитан до конца сезона, тренерский штаб останется без изменений» – цитирует Шашкова «Чемпионат».
Ранее пост наставника «Крыльев» покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен. На данный момент самарский клуб занимает последнее место в таблице РФПЛ, набрав после 12 туров 7 очков.
Отметим, что в 13-м туре чемпионата России «Крылья» под руководством Скрипченко проведут матч с «Уралом», который наставник покинул 1 ноября.
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