Игрок Natus Vincere достиг отметки 9 000 MMR

читайте также

Дулат «goddam» Сейдимомын покинул Power Rangers Казахский игрок Дулат «goddam» Сейдимомын покинул состав команды Power Rangers по Dota 2.

Team Liquid не примет участия в Northern Arena Команда Team Liquid отказалась от участия в турнире Northern Arena по Dota 2.

Матч между Virtus.Pro и Escape Gaming перенесен из-за атаки хакеров Матч между командами Virtus.Pro и Escape Gaming в рамках шестого сезона турнира DreamLeague перенесен на 23:00 из-за атаки хакеров на сервера Steam.

Йоаким «disco doplan» Гидетун перешел в команду fnatic по CS:GO Организация fnatic сообщила, что Йоаким «disco doplan» Гидетун присоединился к составу по CS:GO.

Менеджеры Na`Vi 7 ноября расскажут подробности о будущем состава по Dota 2 Организация Natus Vincere объявила, что 7 ноября менеджеры Natus Vincere постараются максимально откровенно ответить на интересующие фанатов вопросы.

Team NP отказалась от участия в DreamLeague Североамериканская команда Team NP отказалась от участия в шестом сезоне турнира DreamLeague по Dota 2.

Герой Варкрафта из Екатеринбурга. О нашей надежде на победу в ЧМ по Hearthstone Восемнадцатилетний парень из Екатеринбурга вышел в финальную часть крупнейшего турнира BlizzCon 2016 по Hearthstone

WESA создала первый киберспортивный арбитражный суд Организация World Esports Association создала первый киберспортивный арбитражный суд.

Акбар «SoNNeiKo» Бутаев сыграет за Virtus.Pro на квалификации к ESL One Genting Игрок команды Natus Vincere Акбар «SoNNeiKo» Бутаев заменит в Virtus.Pro Романа «RAMZES666» Кушнарева.

На eSPORTconf Russia 2016 выступит Александр Володин – ответственный за стратегическое партнерство ОК.ru В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Александр Володин — ответственный за стратегическое планирование социальной сети «Одноклассники».

Newbee квалифицировалась на Dota Pit S5 Команда Newbee выиграла китайскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.

Танковый кибертурнир проведут на средства госбюджета Российский государственный военный историко-культурный центр при правительстве (Росвоенцентр) ведет переговоры с Mail.ru Group о проведении всероссийского киберспортивного турнира в 2017 году по танковой игре «Проект Армата». Мероприятие будет проведено на средства бюджета — на турнир выделено 500 тыс. рублей.

Тина Канделаки: «Понимаю, что киберспорт — это будущее» Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью vc.ru поделилась мнение о развитии киберспорта и рассказала, как телеканал планирует развивать это направление.

Анонсированы группы турнира European Minor Championship по CS:GO PGL анонсировала распределение команд по группам на турнире European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.

SK Gaming вернулась на первое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира ESL Pro League Season 4.

Team Secret получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2 Команда Team Secret получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.

Fnatic Academy и EURONICS сыграют на Acer Predator Masters 3 Организаторы Acer Predator Masters объявили, что команды fnatic Academy и EURONICS примут участие в их турнире.

Kinguin примет участие в DreamHack ZOWIE Open Польский коллектив Kinguin сыграет на турнире DreamHack ZOWIE Open по Counter-Strike: Global Offensive.

Team NP заменит Digital Chaos на Northern Arena Организаторы Northern Arena объявили, что команда Team NP заменит Digital Chaos на турнире по Dota 2.