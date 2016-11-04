Зинэтула Билялетдинов: Для первого раза Ткачев за сборную сыграл неплохо
Главный тренер «Ак
Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре форварда Владимира Ткачева за
сборную России в матче Кубка «Карьяла» с Финляндией (5:1).
– Смотрел матч, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Видел, как он забил. Хороший гол. Так держать. Ничего плохого сказать я не могу. Для первого раза сыграл неплохо. Думаю, у него есть прогресс, и возможность играть за сборную на таких турнирах помогает хоккеистам расти. Это хорошая практика.
– А что скажете по
игре Охтамаа? Он был на льду в моменте с голом Ткачева.
– Это не значит, что он виноват в этой шайбе. Охтамаа играет лучше в обороне. Со своей задачей он справляется. Нареканий нет.
Напомним, накануне сборная России одержала победу над Финляндией (5:1) в своем первом матче на Кубке «Карьяла» в Хельсинки. Дубль в ворота финнов сделал Анатолий Голышев, по голу забили Андрей Светлаков, Никита Гусев и Владимир Ткачев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция