Зинэтула Билялетдинов: Для первого раза Ткачев за сборную сыграл неплохо

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре форварда Владимира Ткачева за сборную России в матче Кубка «Карьяла» с Финляндией (5:1).

– Смотрел матч, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Видел, как он забил. Хороший гол. Так держать. Ничего плохого сказать я не могу. Для первого раза сыграл неплохо. Думаю, у него есть прогресс, и возможность играть за сборную на таких турнирах помогает хоккеистам расти. Это хорошая практика.

– А что скажете по игре Охтамаа? Он был на льду в моменте с голом Ткачева.

– Это не значит, что он виноват в этой шайбе. Охтамаа играет лучше в обороне. Со своей задачей он справляется. Нареканий нет.

Напомним, накануне сборная России одержала победу над Финляндией (5:1) в своем первом матче на Кубке «Карьяла» в Хельсинки. Дубль в ворота финнов сделал Анатолий Голышев, по голу забили Андрей Светлаков, Никита Гусев и Владимир Ткачев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча