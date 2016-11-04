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Киселевич пропустил тренировку сборной России перед матчем со Швецией

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник сборной России Богдан Киселевич пропустил тренировку команды в пятницу, сообщает «Р-Спорт».

В этой связи игроки обороны национальной команды работали в следующих сочетаниях:

Виктор Антипин – Игорь Ожиганов;

Алексей Береглазов – Илья Любушкин;

Андрей Миронов – Артем Зуб.

Напомним, накануне Киселевич принял участие в матче Кубка «Карьяла» с Финляндией (5:1) и сделал одну голевую передачу.

В субботу в своем втором матче на турнире в Хельсинки Россия сыграет со Швецией. Начало матча – 14:30 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Россия – Финляндия

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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