Киселевич пропустил тренировку сборной России перед матчем со Швецией
Защитник сборной России Богдан Киселевич пропустил тренировку команды в пятницу, сообщает «Р-Спорт».
В этой связи игроки обороны национальной команды работали в
следующих сочетаниях:
Виктор Антипин – Игорь Ожиганов;
Алексей Береглазов – Илья Любушкин;
Андрей Миронов – Артем Зуб.
Напомним, накануне Киселевич принял участие в матче Кубка «Карьяла» с Финляндией (5:1) и сделал одну голевую передачу.
В субботу в своем втором матче на турнире в Хельсинки Россия сыграет со Швецией. Начало матча – 14:30 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Россия – Финляндия
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция