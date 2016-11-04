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Зинэтула Билялетдинов: Для первого раза Ткачев сыграл неплохо

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как выстроен тренировочный процесс во время паузы в чемпионате, а также прокомментировал игру нападающего сборной России и казанского клуба Владимира Ткачева.

- Мы немного отдохнули. Дали ребятам три дня выходных. Они провели это время с семьями. Сейчас мы включились в работу. Выполняем работу, которая необходима. Не сказать, что она жесткая, но нагрузка была. В воскресенье и понедельник будут уже обычные предигровые тренировки. Все охватили понемногу.

- Смотрели ли вы вчера матч сборной? И что можете сказать об игре Владимира Ткачева?
- Смотрел. Видел, как он забил. Хороший гол. Так держать. Ничего плохого сказать я не могу. Для первого раза сыграл неплохо. Думаю, у него есть прогресс, и возможность играть за сборную на таких турнирах помогает хоккеистам расти. Это хорошая практика. – передает слова Билялетдинова официальный сайт казанской команды.

Напомним, что во вчерашнем матче между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Карьялы форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев отличился заброшенной шайбой и помог российской команде разгромить финнов со счетом 5:1.

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