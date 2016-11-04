Карлос Страндберг: В матче с «Монако» ЦСКА пытался бороться до конца

Форвард московского ЦСКА Карлос Страндберг прокомментировал поражение своей команды от «Моанко» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы не смогли реализовать представившиеся нам возможности. В такой игре необходимо было реализовать любой момент. Конечно, это не лучший наш матч, но мы пытались бороться до конца. Не могу выделить какой-то один эпизод, игра не получилась в целом. Мы опаздывали на стыки, в отборы вступали с опозданием.



К сожалению, мы не забили, в том числе и я. Это был не лучший мой матч. Как оцениваю свою игру? Ключ в том, что надо быть сосредоточенным, сфокусированном на каждом эпизоде. Надо реализовывать каждый шанс и забивать. Я стараюсь все время быть сосредоточенным, играть так хорошо, как могу», – цитирует форварда официальный сайт ЦСКА.