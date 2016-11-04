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Карлос Страндберг: В матче с «Монако» ЦСКА пытался бороться до конца

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Форвард московского ЦСКА Карлос Страндберг прокомментировал поражение своей команды от «Моанко» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не смогли реализовать представившиеся нам возможности. В такой игре необходимо было реализовать любой момент. Конечно, это не лучший наш матч, но мы пытались бороться до конца. Не могу выделить какой-то один эпизод, игра не получилась в целом. Мы опаздывали на стыки, в отборы вступали с опозданием. 

К сожалению, мы не забили, в том числе и я. Это был не лучший мой матч. Как оцениваю свою игру? Ключ в том, что надо быть сосредоточенным, сфокусированном на каждом эпизоде. Надо реализовывать каждый шанс и забивать. Я стараюсь все время быть сосредоточенным, играть так хорошо, как могу», – цитирует форварда официальный сайт ЦСКА.

Матч

Монако - ЦСКА - 3:0 (3:0)

Голы

Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)

Предупреждения:

Эмерсон, 24 - Головин, 90

Судья:

Матей Юг (Словения)

Место и дата

02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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