Фелипе Наср: Уверен, что в следующем году я буду в Формуле-1
Пилот команды «Заубер» Фелипе Наср сказал, что пока не знает,
где он будет выступать в следующем году. Впрочем, он уверен, что останется в
Формуле-1
«На 100% я ничего утверждать не могу, но я уверен, что буду в Ф-1
в 2017-м. Все хотят знать, где именно я окажусь. Но пока этого не знаю и я.
Надеюсь, что вскоре у нас будут новости.
Конечно, есть возможность перейти в команду,
которая борется за более серьезные результаты, но в «Заубере», где я пробыл два
года и наладил отношения с коллективом, будет работать гораздо легче», -
цитирует Насра Autosport.
Сообщается,
что помимо «Заубера» в его услугах также заинтересована «Форс Индия». Кроме
того, составы на следующий год еще не утвердили «Рено», «Хаас» и «Манор».
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