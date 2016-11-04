Фелипе Наср: Уверен, что в следующем году я буду в Формуле-1

Пилот команды «Заубер» Фелипе Наср сказал, что пока не знает, где он будет выступать в следующем году. Впрочем, он уверен, что останется в Формуле-1

«На 100% я ничего утверждать не могу, но я уверен, что буду в Ф-1 в 2017-м. Все хотят знать, где именно я окажусь. Но пока этого не знаю и я. Надеюсь, что вскоре у нас будут новости.

Конечно, есть возможность перейти в команду, которая борется за более серьезные результаты, но в «Заубере», где я пробыл два года и наладил отношения с коллективом, будет работать гораздо легче», - цитирует Насра Autosport.

Сообщается, что помимо «Заубера» в его услугах также заинтересована «Форс Индия». Кроме того, составы на следующий год еще не утвердили «Рено», «Хаас» и «Манор».