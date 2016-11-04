Фредрик Вассер: Нам сложно принять решение по поводу второго пилота

Руководитель гоночной команды «Рено» Фредрик Вассер рассказал о том, почему французский коллектив не может определится со вторым пилотом на следующий сезон.

«Основная причина задержки решения в том, что все претенденты, которых мы рассматриваем – дебютанты или очень молодые гонщики. После каждой гонки я получаю всё больше данных и информации. Анализировать всё это – моя работа. Я понимаю, что некоторым из этих парней хочется точно знать, что происходит, но пока картина такая. И Кевин Магнуссен с Джолионом Палмером, и остальные гонщики хорошо справляются со своей работой, поэтому нам сложно принять решение.

В основном мы учитываем результаты – надо быть уверенным, что гонщик подходит для нашего проекта, что он готов к этому, что он действительно целеустремленный человек. Кроме того, важную роль играют его отношения с командой. Надо учитывать все эти моменты, хотя я не принимаю в расчёт бюджет», - сказал Вассер.

Напомним, первым пилотом команды на следующий сезон является немец Нико Хюлкенберг, перешедший из «Форс Индии». На место вторго гонщика «Рено» рассматривает несколько вариантов, среди которых россиянин Сергей Сироткин.