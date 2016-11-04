Фредрик Вассер: Нам сложно принять решение по поводу второго пилота
Руководитель гоночной команды «Рено» Фредрик Вассер рассказал
о том, почему французский коллектив не может определится со вторым пилотом на
следующий сезон.
«Основная причина задержки решения в том, что все
претенденты, которых мы рассматриваем – дебютанты или очень молодые гонщики.
После каждой гонки я получаю всё больше данных и информации. Анализировать всё
это – моя работа. Я понимаю, что некоторым из этих парней хочется точно знать,
что происходит, но пока картина такая. И Кевин Магнуссен с Джолионом Палмером,
и остальные гонщики хорошо справляются со своей работой, поэтому нам сложно
принять решение.
В основном мы учитываем результаты – надо быть
уверенным, что гонщик подходит для нашего проекта, что он готов к этому, что он
действительно целеустремленный человек. Кроме того, важную роль играют его
отношения с командой. Надо учитывать все эти моменты, хотя я не принимаю в
расчёт бюджет», - сказал Вассер.
Напомним, первым пилотом команды на следующий сезон
является немец Нико Хюлкенберг, перешедший из «Форс Индии». На место вторго
гонщика «Рено» рассматривает несколько вариантов, среди которых россиянин
Сергей Сироткин.