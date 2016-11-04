Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)0 : 0Спартак (мол)
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Джокович- : -Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фредрик Вассер: Нам сложно принять решение по поводу второго пилота

Источник:  F1newsКомментарии

Руководитель гоночной команды «Рено» Фредрик Вассер рассказал о том, почему французский коллектив не может определится со вторым пилотом на следующий сезон.

«Основная причина задержки решения в том, что все претенденты, которых мы рассматриваем – дебютанты или очень молодые гонщики. После каждой гонки я получаю всё больше данных и информации. Анализировать всё это – моя работа. Я понимаю, что некоторым из этих парней хочется точно знать, что происходит, но пока картина такая. И Кевин Магнуссен с Джолионом Палмером, и остальные гонщики хорошо справляются со своей работой, поэтому нам сложно принять решение.

В основном мы учитываем результаты – надо быть уверенным, что гонщик подходит для нашего проекта, что он готов к этому, что он действительно целеустремленный человек. Кроме того, важную роль играют его отношения с командой. Надо учитывать все эти моменты, хотя я не принимаю в расчёт бюджет», - сказал Вассер.

Напомним, первым пилотом команды на следующий сезон является немец Нико Хюлкенберг, перешедший из «Форс Индии». На место вторго гонщика «Рено» рассматривает несколько вариантов, среди которых россиянин Сергей Сироткин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Петров: Трудно согласиться со штрафом Феттеля в МексикеБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился впечатлениями от Гран-при Мексики. Он сказал, что не согласен с десятисекундным штрафом Себастьяна Феттеля.Фелипе Наср: Уверен, что в следующем году я буду в Формуле-1Пилот команды «Заубер» Фелипе Наср сказал, что пока не знает, где он будет выступать в следующем году. Впрочем, он уверен, что останется в Формуле-1.Виталий Петров: Квяту дали штраф, и я с этим абсолютно согласенБывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров прокомментировал штраф, который получил Даниил Квят по итогам гран-при Мексики.Берни Экклстоун: «Феррари» опять стала чисто итальянской командойПромоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о причинах неудачного выступления «Феррари» в нынешнем сезоне и признался, что не завидует боссу команды Маурицио Арривабене.Себастьян Феттель: Да, я действительно не умею проигрыватьЧетырехкратный чемпион «Формулы-1», пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что ему плевать на то, что люди говорят о нем.Льюис Хэмилтон посетил заповедник, где поиграл с тигрицей (видео)Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон посетил заповедник в Мехико и поиграл с тигрицей.Лэнс Стролл: Я с детства мечтал об участии в «Формуле-1»Канадский автогонщик Лэнс Стролл, который в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1» в составе «Уильямс», прокомментировал свой предстоящий дебют в «Королевских гонках».«Уильямс» объявил состав пилотов на следующий сезон«Уильямс» определился с составом призовых пилотов на следующий год. Финн Валттери Боттас продлил контракт с командой из Гроува и проведет пятый сезон в «Уильямсе».Кристиан Хорнер: Риккардо и Ферстаппен хорошо мотивируют друг другаРуководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер оценил выступление призовых пилотов команды в нынешнем сезоне.Росс Браун опроверг слухи о том, что сменит Экклстоуна во главе «Формулы-1»Бывший руководитель немецкой команды «Мерседес» Росс Браун опроверг информацию о том, что он сменит Берни Экклстоуна на посту управляющего чемпионатом «Формулы-1».Куда Феттель послал Уайтинга? За что наказали лидера «Феррари»Куда Феттель послал Уайтинга? За что наказали лидера «Феррари»«Формула-1» в очередной раз доказала, что остается не только Королевой автоспорта. Но и Королевой интриг.Льюис Хэмилтон: Если я не стану чемпионом, жизнь на этом не закончитсяПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что невыигрыш чемпионского титула в нынешнем сезоне не станет для него личной трагедией. Напомним, что он пока уступает своему партнеру по команде Нико Росбергу.Маурицио Арривабене: Я уверен, что Феттель больше не будет ругатьсяРуководитель «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что Себастьян Феттель больше не будет ругаться в прямом эфире во время гонок.Даниэль Риккардо: Я сказал бы в два раза больше, чем Феттель, но в большинстве случаев беру паузуАвстралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал нецензурную лексику от Себастьяна Феттеля во время гонки Гран-при Мексики.Даниил Квят: После подписания контракта я стал спокойнееПилот «Торо Россо» Даниил Квят в интервью grandprix.com поделился своими впечатлениями от последних гонок.Браун заменит Экклстоуна на посту главы «Формулы-1»По информации Auto Bild, новым промоутером и управляющим директором чемпионата мира «Формулы-1» станет британец Росс Браун.Льюис Хэмилтон: Не могу поверить, что сравнялся с Простом по количеству победБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победой в гонке гран-при Мексики поравнялся по количеству первых мест на подиуме с Аленом Простом.Феттель извинился перед Уайтингом за оскорбления во время гран-при МексикиПилот «Феррари» Себастьян Феттель принес свои извинения гоночному директору Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтингу.Дженсон Баттон: Здесь почти невозможно обгонятьПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон поделился впечатлениями после Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 12-е место.Фернандо Алонсо: Мы могли выступить лучшеПилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после гонки Гран-при Мексики. Напомним, что он занял 13-е место.

Рено
Ренокалендарьстатистика
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение