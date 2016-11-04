Виталий Петров: Трудно согласиться со штрафом Феттеля в Мексике

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился впечатлениями от Гран-при Мексики. Он сказал, что не согласен с десятисекундным штрафом Себастьяна Феттеля.

«Пожалуй, единственное решение, с которым мне по-настоящему трудно согласиться, – это прибавка десяти секунд к итоговому времени Себастьяна Феттеля за маневр в отношении Даниэля Риккардо на предпоследнем круге.

Да, повод для этого был, потому что Себастьян смещался в сторону Даниэля на торможении. Но в то же время какой-то излишней агрессии со стороны Феттеля не было. Он оставил Риккардо место для маневра, он не пытался блокировать атаку, смещаясь непосредственно перед ним. То, что он хотел оставить сопернику меньше пространства – тоже вроде бы логично.

Я по собственному опыту знаю, что порой даже когда не ждешь атаки, можно в последний момент заметить, как соперник пошел ва-банк и ныряет внутрь на торможении. В такой ситуации остается только самому отпустить педаль тормоза и попытаться остаться бок о бок с ним на внешней траектории, чтобы отстоять позицию. Если честно, чего-то по-настоящему опасного в действиях Феттеля я не увидел.

По мне, так мы увидели очень красивую борьбу между двумя отличными гонщиками. Я думаю, что именно из-за таких эпизодов люди и смотрят гонки. Мне очень нравится правило о запрете смещения с траектории в зоне торможения, но если оно лишит нас таких моментов, то будет очень жаль», - написал Петров в своем блоге на Motorsport.com.

Напомним, стюарды изучили столкновение немца Себастьяна Феттеля и австралийца Даниэля Риккардо на предпоследнем круге и признали гонщика «Феррари» виновным. Феттеля оштрафовали на десять секунд, в результате чего он переместился с третьего места на пятое, пропустив вперед двух пилотов «Ред Булла» – Риккардо и Макса Ферстаппен

За два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 29-летний немец расположился на четвертом месте личного зачета пилотов, имея в активе 187 очков.