Виталий Петров: Трудно согласиться со штрафом Феттеля в Мексике
Бывший пилот Формулы-1 Виталий
Петров поделился впечатлениями от Гран-при Мексики. Он сказал, что не согласен
с десятисекундным штрафом Себастьяна Феттеля.
«Пожалуй, единственное решение, с которым мне по-настоящему трудно согласиться, – это прибавка десяти секунд к итоговому времени Себастьяна Феттеля за маневр в отношении Даниэля Риккардо на предпоследнем круге.
Да,
повод для этого был, потому что Себастьян смещался в сторону Даниэля на
торможении. Но в то же время какой-то излишней агрессии со стороны Феттеля не
было. Он оставил Риккардо место для маневра, он не пытался блокировать
атаку, смещаясь непосредственно перед ним. То, что он хотел оставить
сопернику меньше пространства – тоже вроде бы логично.
Я
по собственному опыту знаю, что порой даже когда не ждешь атаки, можно в
последний момент заметить, как соперник пошел ва-банк и ныряет внутрь на
торможении. В такой ситуации остается только самому отпустить педаль тормоза и
попытаться остаться бок о бок с ним на внешней траектории, чтобы отстоять
позицию. Если честно, чего-то по-настоящему опасного в действиях Феттеля я не
увидел.
По
мне, так мы увидели очень красивую борьбу между двумя отличными гонщиками. Я
думаю, что именно из-за таких эпизодов люди и смотрят гонки. Мне очень нравится
правило о запрете смещения с траектории в зоне торможения, но если оно лишит
нас таких моментов, то будет очень жаль», - написал Петров в своем блоге на Motorsport.com.
Напомним, стюарды изучили столкновение немца Себастьяна Феттеля и австралийца Даниэля Риккардо на предпоследнем круге и признали гонщика «Феррари» виновным. Феттеля оштрафовали на десять секунд, в результате чего он переместился с третьего места на пятое, пропустив вперед двух пилотов «Ред Булла» – Риккардо и Макса Ферстаппен
За два этапа до конца сезона «Королевских гонок» 29-летний немец
расположился на четвертом месте личного зачета пилотов, имея в активе 187 очков.