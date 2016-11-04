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Екатерина Боброва: Очень хотелось раскрыться, чтобы делиться эмоциями с залом

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым, рассказала, что осталась в восторге от приема зала арены «Мегаспорт» на этапе «Гран-при».

После короткого танца Боброва и Соловьев идут вторыми, уступая американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу 0,12 балла. Пятикратные чемпионы России установили личный рекорд, набрав 74,92 балла.

«Иногда, когда выходишь на лед, хочется закрыться — чтобы рядом были только тренер и партнер. А здесь хотелось раскрыться, принимать эти эмоции, которые дарил зал, - поделилась Боброва ощущениями в разговоре с журналистами. - И мы, в свою очередь, очень хотели хорошо кататься, чтобы радовать этот зал».

Фигуристка объяснила, зачем она перед началом проката зажала уши в момент, когда объявляли оценки Чок и Бейтса.

«Зачем мне сосредотачиваться не на том, на чем нужно? Диме все равно, его это заводит», - пояснила Боброва.

«Пускай перед нами вышла бы пара и получила оценку 85, как (чемпионы мира) Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на меня бы это не повлияло. Катя более эмоционально к этому относится, начала бы думать — надо кататься еще лучше, чем мы можем», - добавил Соловьев.

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