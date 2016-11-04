Веснина победила Бертенс в своем заключительном матче в году
19-я ракетка мира
Елена Веснина выиграла у Кики Бертенс из Голландии (6:4, 7:6 (7:5)) в
заключительном матче группового этапа турнира WTA Elite Trophy, который
проходит в Чжухае.
Таким образом, Веснина одержала победу в своем заключительном матче в 2016 году.
Напомним, до игры Веснина и Бертенс потеряли шансы на выход в полуфинал из группы Rose, проиграв Элине Свитолине из Украины.
Турнир WTA Elite Trophy считается Малым итоговым турниром года. В нем принимают участие 12 теннисисток, которые поделены на четыре группы.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Elite
Trophy
Призовой фонд 2 214 500
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Rose
Елена Веснина (Россия, 7) – Кики Бертес (Голландия, 10) – 6:4, 7:6 (7:5)
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