Веснина победила Бертенс в своем заключительном матче в году

19-я ракетка мира Елена Веснина выиграла у Кики Бертенс из Голландии (6:4, 7:6 (7:5)) в заключительном матче группового этапа турнира WTA Elite Trophy, который проходит в Чжухае.

Таким образом, Веснина одержала победу в своем заключительном матче в 2016 году.

Напомним, до игры Веснина и Бертенс потеряли шансы на выход в полуфинал из группы Rose, проиграв Элине Свитолине из Украины.

Турнир WTA Elite Trophy считается Малым итоговым турниром года. В нем принимают участие 12 теннисисток, которые поделены на четыре группы.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 214 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Rose

Елена Веснина (Россия, 7) – Кики Бертес (Голландия, 10) – 6:4, 7:6 (7:5)