«Рубин» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд
Матч 13-го тура молодежного первенства России между «Уфой» и «Рубином»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Рубина».
В составе победителей отличились Артур Алукаев и Михаил Яковлев.
«Уфа» с шестью очками занимает последнее место. У «Рубина» 20 очков и шестое
место.
Молодежное первенство. 13-й тур
Матч
Уфа (мол) - Рубин (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Алукаев 42 (0:1). Яковлев 75 (0:2).
Состав
Уфа (мол): Сарнавский, Надеев, Дивеев, Филин, Хазиев, Виденеев, Егоров, Юсупов, Зарипов, Журавлёв, Емельянов
Рубин (мол): Акмурзин, Шабанов, Доронин, Михайлов, Кулалаев, Махатадзе, Миронов, Макеев, Алукаев, Арутюнян, Голдобин
Судья:
Алексей Шишкин (Россия)
Место и дата
04 ноября 14:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
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