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«Рубин» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура молодежного первенства России между «Уфой» и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Рубина».

В составе победителей отличились Артур Алукаев и Михаил Яковлев. «Уфа» с шестью очками занимает последнее место. У «Рубина» 20 очков и шестое место.

Молодежное первенство. 13-й тур

Матч

Уфа (мол) - Рубин (мол) - 0:2 (0:1)

Голы

Алукаев 42 (0:1). Яковлев 75 (0:2).

Состав

Уфа (мол): Сарнавский, Надеев, Дивеев, Филин, Хазиев, Виденеев, Егоров, Юсупов, Зарипов, Журавлёв, Емельянов

Рубин (мол): Акмурзин, Шабанов, Доронин, Михайлов, Кулалаев, Махатадзе, Миронов, Макеев, Алукаев, Арутюнян, Голдобин

Судья:

Алексей Шишкин (Россия)

Место и дата

04 ноября 14:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

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