Александр Бубнов: В Томске «Спартак» устроит только победа
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде сыграет с «Томью».
«У «Спартака» есть неплохой шанс оторваться
в золотой гонке, стать единоличным лидером — преследователей ждут
крайне непростые матчи. У красно-белых есть кому забивать и помимо
выбывшего Промеса. В Томске их устроит только победа», - цитирует
Бубнова Sportbox.ru
Напомним, матч состоится завтра, 5 октября и начнется в 11:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция
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