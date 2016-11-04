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Александр Бубнов: В Томске «Спартак» устроит только победа

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде сыграет с «Томью».

«У «Спартака» есть неплохой шанс оторваться в золотой гонке, стать единоличным лидером — преследователей ждут крайне непростые матчи. У красно-белых есть кому забивать и помимо выбывшего Промеса. В Томске их устроит только победа», - цитирует Бубнова Sportbox.ru

Напомним, матч состоится завтра, 5 октября и начнется в 11:00 по московскому времени.

Матч

Томь - Спартак

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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