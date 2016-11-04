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Дик Адвокат: Ради результата Соу работает до седьмого пота

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:1) высказался об игре форварда Муссы Соу, который на второй минуте открыл счет ударом в падении через себя.

«Сегодня Соу отыграл замечательно, – приводит слова Адвоката официальный сайт УЕФА. – Ради результата он работает до седьмого пота. Я очень рад за нашу команду. Здорово, что Муссе удалось проявить себя».

Этот гол стал первым для 30-летнего сенегальского форварда в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Благодаря победе над «Манчестер Юнайтед» «Фенербахче» возглавил группу A.

В пятом туре 24 ноября команда Адвоката примет украинскую «Зарю».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Фенербахче - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Соу 2 (1:0). Ленс 59 (2:0). Руни 89 (2:1).

Состав

Фенербахче: Демирель, Шкртел, Калдырым, Кьяер, Озбайракли, Шен (Эменике, 67), Соуза, Топал, Потук (Нойштедтер, 82), Ленс, Соу (Кейбаши, 87)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Блинд, Шоу, Дармиан, Погба (Ибрагимович, 30), Эррера, Шнайдерлин (Мата, 46), Руни, Рэшфорд (Мхитарян, 62), Марсьяль

Предупреждения:

Демирель, 42; Потук, 55; Шкртел, 71; Озбайракли, 84; Соуза, 90 - Шнайдерлин, 12; Эррера, 19; Мата, 72

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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