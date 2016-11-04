Дик Адвокат: Ради результата Соу работает до седьмого пота

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:1) высказался об игре форварда Муссы Соу, который на второй минуте открыл счет ударом в падении через себя.

«Сегодня Соу отыграл замечательно, – приводит слова Адвоката официальный сайт УЕФА. – Ради результата он работает до седьмого пота. Я очень рад за нашу команду. Здорово, что Муссе удалось проявить себя».

Этот гол стал первым для 30-летнего сенегальского форварда в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Благодаря победе над «Манчестер Юнайтед» «Фенербахче» возглавил группу A.

В пятом туре 24 ноября команда Адвоката примет украинскую «Зарю».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча