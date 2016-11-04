Дик Адвокат: Ради результата Соу работает до седьмого пота
Главный тренер «Фенербахче»
Дик Адвокат после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер
Юнайтед» (2:1) высказался об игре форварда Муссы Соу, который на второй минуте
открыл счет ударом в падении через себя.
«Сегодня Соу отыграл замечательно, – приводит слова Адвоката официальный сайт УЕФА. – Ради результата он работает до седьмого пота. Я очень рад за нашу команду. Здорово, что Муссе удалось проявить себя».
Этот гол стал первым для 30-летнего сенегальского форварда в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Благодаря победе над «Манчестер Юнайтед» «Фенербахче» возглавил группу A.
В пятом туре 24 ноября команда Адвоката примет украинскую «Зарю».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Фенербахче - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Соу 2 (1:0). Ленс 59 (2:0). Руни 89 (2:1).
Состав
Фенербахче: Демирель, Шкртел, Калдырым, Кьяер, Озбайракли, Шен (Эменике, 67), Соуза, Топал, Потук (Нойштедтер, 82), Ленс, Соу (Кейбаши, 87)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Блинд, Шоу, Дармиан, Погба (Ибрагимович, 30), Эррера, Шнайдерлин (Мата, 46), Руни, Рэшфорд (Мхитарян, 62), Марсьяль
Предупреждения:
Демирель, 42; Потук, 55; Шкртел, 71; Озбайракли, 84; Соуза, 90 - Шнайдерлин, 12; Эррера, 19; Мата, 72
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция