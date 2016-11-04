Федерация футбола Украины оштрафована за красно-черный флаг на матче с Косово
Федерация футбола Украины оштрафована ФИФА на 15 000 швейцарских
франков по итогам матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Косово (3:0). Напомним,
что из-за непризнания Украиной независимости Косово матч проходил в польском
Кракове.
По информации «Футбол 24», ФФУ за красно-черный флаг на матче.
В ФИФА сочли, что этот флаг «провокационный, обидный, оскорбительный» для
поляков, чем они и обосновали наказание.
Также сообщается, что материалы
в ФИФА передал наблюдатель ФАРЕ, который «зафиксировал факт использования флага»
и передал материалы в мировую федерацию. ФФУ пыталась объяснить ФИФА о том, что
флаг таких цветов не является дискриминационным, однако в мировой Федерации
доводы ФФУ не сочли убедительными.
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