Федерация футбола Украины оштрафована за красно-черный флаг на матче с Косово

Федерация футбола Украины оштрафована ФИФА на 15 000 швейцарских франков по итогам матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Косово (3:0). Напомним, что из-за непризнания Украиной независимости Косово матч проходил в польском Кракове.

По информации «Футбол 24», ФФУ за красно-черный флаг на матче. В ФИФА сочли, что этот флаг «провокационный, обидный, оскорбительный» для поляков, чем они и обосновали наказание.

Также сообщается, что материалы в ФИФА передал наблюдатель ФАРЕ, который «зафиксировал факт использования флага» и передал материалы в мировую федерацию. ФФУ пыталась объяснить ФИФА о том, что флаг таких цветов не является дискриминационным, однако в мировой Федерации доводы ФФУ не сочли убедительными.