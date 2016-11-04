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Кудряшов проведет 3 декабря бой с Сильгадо

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проведет свой следующий поединок 3 декабря в Москве в рамках вечера Лебедев – Гассиев. Его соперником станет Сантандер Сильгадо из Колумбии.

За свою профессиональную карьеру 31-летний Кудряшов провел 20 боев, в которых одержал 19 побед – все нокаутом.

В ноябре прошлого года Кудряшов потерпел первое поражение в карьере, уступив Оланреваджу Дуродоле из Нигерии. После этого он вышел на ринг в мае этого года, победив бразильца Жулио Сезара Дос Сантоса.

На счету 31-летнего Сильгадо 27 побед (21 нокаутом) в 30 поединках. Сильгадо приедет в Москву в третий раз. В декабре 2012 года он проиграл нокаутом в четвертом раунде Денису Лебедеву, а в мае 2014 года – единогласным решением судей Рахиму Чахкиеву в 12-раундовом поединке.

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