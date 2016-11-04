Анатолий Бышовец: «Зенит» одержал запланированную победу над соперником среднего уровня
Заслуженный
тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал
победу «Зенита» в матче с «Дандолком» (2:1).
«Команда одержала запланированную победу над соперником
среднего уровня. Питерцы выполнили свою задачу, но у «Зенита», конечно, больше
ресурсов и есть возможности для ротации, которая помогает команде добиваться
хороших результатов как в чемпионате России, так и в Лиге Европы», - сказал
Бышовец.
Напомним, победу питерской команде принес дубль Жулиано. В этом матче «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф турнира, заработав 12 очков в четырех встречах.
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция