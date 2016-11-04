Анатолий Бышовец: «Зенит» одержал запланированную победу над соперником среднего уровня

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Дандолком» (2:1).

«Команда одержала запланированную победу над соперником среднего уровня. Питерцы выполнили свою задачу, но у «Зенита», конечно, больше ресурсов и есть возможности для ротации, которая помогает команде добиваться хороших результатов как в чемпионате России, так и в Лиге Европы», - сказал Бышовец.

Напомним, победу питерской команде принес дубль Жулиано. В этом матче «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф турнира, заработав 12 очков в четырех встречах.

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