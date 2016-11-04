Молодежное первенство. 13-й тур. «Томь» и «Спартак» сыграли вничью, «Локомотив» уступил «Анжи» и другие матчи
Результаты матчей 13-го тура молодежного первенства России.
Матч
Томь (мол) - Спартак (мол) - 0:0
Состав
Томь (мол): Мелихов, Яблонски (Осипов, 75), Букачев, Чернышов, Карымов, Макурин (Зорин, 61, Огарев, 89), Гвинейский, Большунов, Сасин, Рыков (Науменко, 58), Кудряшов (Антух, 53)
Спартак (мол): Максименко, Костылев, Миронов, Мамин, Красильниченко, Рассказов, Никулин (Маликов, 85), Бакаев С. (Мазуров, 66 Орехов, 85), Бабаев, Горовых (Киселёв, 63), Цыганков
Предупреждения:
Большунов, 48; Букачев, 54 - Миронов, 86; Бабаев, 90
Удаления:
нет - Миронов, 90
Судья:
Сергей Цыганок (Россия)
Место и дата
04 ноября 10:00, Темп, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Анжи (мол) - 1:2 (1:0)
Голы
Галаджан 3 (1:0). Юсупов 52 (1:1). Щербак 79 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Ковалёв, Логашов (Самохвалов, 46), Лапшов, Рахмонов, Поярков (Чиканчи, 77), Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин, Тугарев (Лысов, 71), Галаджан
Анжи (мол): Седов, Рикматуллаев, Донцов, Белов, Джамалутдинов, Ходаковский, Щербак, Кузьмин, Магомедов Р., Саидов, Гайдаров
Предупреждения:
Галаджан, 76 - нет
Место и дата
04 ноября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Уфа (мол) - Рубин (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Алукаев 42 (0:1). Яковлев 75 (0:2).
Состав
Уфа (мол): Сарнавский, Надеев, Дивеев, Филин, Хазиев, Виденеев, Егоров, Юсупов, Зарипов, Журавлёв, Емельянов
Рубин (мол): Акмурзин, Шабанов, Доронин, Михайлов, Кулалаев, Махатадзе, Миронов, Макеев, Алукаев, Арутюнян, Голдобин
Судья:
Алексей Шишкин (Россия)
Место и дата
04 ноября 14:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Урал (мол) - 1:1 (0:1)
Голы
Юсупов 13 (0:1). Захарян 52 (1:1).
Состав
Крылья Советов (мол): Павлов, Краснов, Масальский, Столяров, Ермолаев, Лозовик, Васильев, Киселёв, Дмитрюк, Кирица, Захарян
Урал (мол): Тимофеев, Шалин, Горин, Нисафутдинов, Бердников, Корелин, Гавтадзе, Валиахметов, Нуров, Юсупов, Конате
Место и дата
04 ноября 15:30, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября , им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Краснодар (мол) - Оренбург (мол)
Место и дата
05 ноября 16:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 16:30, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция