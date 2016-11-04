Игорь Никитин: Впереди хорошие соперники. И очень важно показать стабильность
Тренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
- Наши игроки говорили после победы над
Финляндией (5:1), что не надо впадать в эйфорию. Матч получился красивым, но
это только один матч. А что хоккеистам говорили вы, тренеры?
- Обозначили то же самое. Это только одна игра. Впереди хорошие
соперники. И очень важно показать стабильность.
- Болельщики так восхищены игрой, что некоторые пишут: «Эту
команду хоть на чемпионат мира, хоть на Кубок мира можно отправить!» Объясните,
почему это невозможно.
- Теоретически возможно все. Но это только одна игра. Ребятам
нужно теперь со шведами доказать, что они могут держать такой уровень. И с
чехами послезавтра тоже. Это спорт, где идет естественный отбор.
- Защитника Богдана Киселевича не было на тренировке. Почему?
- Он приболел. Пока не знаю, сыграет ли завтра. Трудная тема – день покажет.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция