Игорь Никитин: Впереди хорошие соперники. И очень важно показать стабильность

Тренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Наши игроки говорили после победы над Финляндией (5:1), что не надо впадать в эйфорию. Матч получился красивым, но это только один матч. А что хоккеистам говорили вы, тренеры?

- Обозначили то же самое. Это только одна игра. Впереди хорошие соперники. И очень важно показать стабильность.

- Болельщики так восхищены игрой, что некоторые пишут: «Эту команду хоть на чемпионат мира, хоть на Кубок мира можно отправить!» Объясните, почему это невозможно.

- Теоретически возможно все. Но это только одна игра. Ребятам нужно теперь со шведами доказать, что они могут держать такой уровень. И с чехами послезавтра тоже. Это спорт, где идет естественный отбор.

- Защитника Богдана Киселевича не было на тренировке. Почему?

- Он приболел. Пока не знаю, сыграет ли завтра. Трудная тема – день покажет.