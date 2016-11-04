Игорь Никитин: С вратарем на матч со Швецией определимся завтра
Тренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
- Какое впечатление на вас произвели шведы в
матче с чехами (3:6)?
- Мы посмотрели их встречу. Кажется, целостной игры у Швеции не
получилось. Было очень много неравных составов с обеих сторон. Может, их
вратарь где-то неудачно сыграл. А так шведы снова попытаются контролировать
шайбу, играть в свой хоккей. Но мы ориентироваться будем на себя.
- Определились с вратарем?
- Это тоже будет ясно завтра. Не знаю, дадим ли всем трем
поиграть. Пока сказать не могу.
- Вы довольны игрой защитников против финнов?
- Вчера очень многое сделали нападающие для того, чтобы оборона не перегружалась. Мы много времени провели в атаке. Поэтому и ошибок меньше.
Напомним, следующий матч Россия в Кубке Карьяла проведет против команды Швеции, матч состоится завтра и начнется в 14:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция