Игорь Никитин: С вратарем на матч со Швецией определимся завтра

Тренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Какое впечатление на вас произвели шведы в матче с чехами (3:6)?

- Мы посмотрели их встречу. Кажется, целостной игры у Швеции не получилось. Было очень много неравных составов с обеих сторон. Может, их вратарь где-то неудачно сыграл. А так шведы снова попытаются контролировать шайбу, играть в свой хоккей. Но мы ориентироваться будем на себя.

- Определились с вратарем?

- Это тоже будет ясно завтра. Не знаю, дадим ли всем трем поиграть. Пока сказать не могу.

- Вы довольны игрой защитников против финнов?

- Вчера очень многое сделали нападающие для того, чтобы оборона не перегружалась. Мы много времени провели в атаке. Поэтому и ошибок меньше.

Напомним, следующий матч Россия в Кубке Карьяла проведет против команды Швеции, матч состоится завтра и начнется в 14:30 по московскому времени.