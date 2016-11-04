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Gambit пробилась в финал верхней сетки Acer Predator Masters

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Команда Gambit вышла в финал верхней сетки турнира Acer Predator Masters Season 3 по CS:GO.

В полуфинальном матче команда обыграла коллектив Rogue со счетом 2:1 (16:14 de_mirage, 9:16 de_nuke, 22:20 de_overpass).

Финал верхней сетки турнира состоится 5 ноября. 

LAN-финал Acer Predator Masters 3 проходит с 3 по 6 ноября в городе Крефельд, Германия. Призовой фонд турнира составляет 50 000 долларов.


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