Gambit пробилась в финал верхней сетки Acer Predator Masters

Команда Team Liquid отказалась от участия в турнире Northern Arena по Dota 2.

Team Liquid не примет участия в Northern Arena Команда Team Liquid отказалась от участия в турнире Northern Arena по Dota 2.

Матч между командами Virtus.Pro и Escape Gaming в рамках шестого сезона турнира DreamLeague перенесен на 23:00 из-за атаки хакеров на сервера Steam.

Матч между Virtus.Pro и Escape Gaming перенесен из-за атаки хакеров Матч между командами Virtus.Pro и Escape Gaming в рамках шестого сезона турнира DreamLeague перенесен на 23:00 из-за атаки хакеров на сервера Steam.

Организация fnatic сообщила, что Йоаким «disco doplan» Гидетун присоединился к составу по CS:GO.

Йоаким «disco doplan» Гидетун перешел в команду fnatic по CS:GO Организация fnatic сообщила, что Йоаким «disco doplan» Гидетун присоединился к составу по CS:GO.

Менеджеры Na`Vi 7 ноября расскажут подробности о будущем состава по Dota 2 Организация Natus Vincere объявила, что 7 ноября менеджеры Natus Vincere постараются максимально откровенно ответить на интересующие фанатов вопросы.

Североамериканская команда Team NP отказалась от участия в шестом сезоне турнира DreamLeague по Dota 2.

Team NP отказалась от участия в DreamLeague Североамериканская команда Team NP отказалась от участия в шестом сезоне турнира DreamLeague по Dota 2.

Восемнадцатилетний парень из Екатеринбурга вышел в финальную часть крупнейшего турнира BlizzCon 2016 по Hearthstone

Герой Варкрафта из Екатеринбурга. О нашей надежде на победу в ЧМ по Hearthstone

Герой Варкрафта из Екатеринбурга. О нашей надежде на победу в ЧМ по Hearthstone Восемнадцатилетний парень из Екатеринбурга вышел в финальную часть крупнейшего турнира BlizzCon 2016 по Hearthstone

Акбар «SoNNeiKo» Бутаев сыграет за Virtus.Pro на квалификации к ESL One Genting

Акбар «SoNNeiKo» Бутаев сыграет за Virtus.Pro на квалификации к ESL One Genting Игрок команды Natus Vincere Акбар «SoNNeiKo» Бутаев заменит в Virtus.Pro Романа «RAMZES666» Кушнарева.

На eSPORTconf Russia 2016 выступит Александр Володин – ответственный за стратегическое партнерство ОК.ru В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Александр Володин — ответственный за стратегическое планирование социальной сети «Одноклассники».