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«Реал» проявлял интерес к Венгеру

Источник:  Daily MailКомментарии

Руководство мадридского «Реала» рассматривало кандидатуру Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, «Реал» перед назначением Зинедина Зидана  рассматривал кандидатуру Венгера. Руководство «королевского клуба» общалось с французским специалистом, но он решил остаться верным своему нынешнему клубу - лондонскому «Арсеналу». Представители «Реала» дважды приглашали его в команду, но тренер ответил отказом.

Также сообщается, что в случае неудачи Зидана президент клуба Флорентино Перес был готов вновь провести переговоры с Венгером, но победа в Лиге чемпионов убедила Переса, что нужно продолжить работу с нынешним тренером.

67-летний Арсен Венгер находится на посту главного тренера «Арсенала» с 1996 года.

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