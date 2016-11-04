Фелипе Наср: Непростые погодные условия могут сыграть нам на руку в Бразилии
Пилот команды «Заубер»
Фелипе Наср поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии. Соревнования пройдут с
11 по 13 ноября.
«Если мы говорим о
потенциальном завоевании зачетного балла, то нужно брать во внимание фактор
непредсказуемой бразильской погоды. В Сан-Паулу может как светить солнце, так и
лить дождь.
Непростые
погодные условия могут сыграть нам на руку, потому что в обычных условиях наша
машина не будет претендовать на финиш в топ-десятке. Надеюсь, что на родной для
меня земле нам повезет», – цитирует Насра Autosport.
В текущем сезоне Фелипе Наср
пока не набрал ни одного очка.
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