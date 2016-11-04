Фелипе Наср: Непростые погодные условия могут сыграть нам на руку в Бразилии

Пилот команды «Заубер» Фелипе Наср поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии. Соревнования пройдут с 11 по 13 ноября.

«Если мы говорим о потенциальном завоевании зачетного балла, то нужно брать во внимание фактор непредсказуемой бразильской погоды. В Сан-Паулу может как светить солнце, так и лить дождь.

Непростые погодные условия могут сыграть нам на руку, потому что в обычных условиях наша машина не будет претендовать на финиш в топ-десятке. Надеюсь, что на родной для меня земле нам повезет», – цитирует Насра Autosport.

В текущем сезоне Фелипе Наср пока не набрал ни одного очка.