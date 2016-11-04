Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Нидерландами и Эстонией
Тренерский штаб сборной Бельгии назвал игроков,
которые будут готовиться к матчам с Нидерландами и Эстонией.
Вратари:
Тибо Куртуа («Челси», Англия), Матц Зельс («Ньюкасл», Англия), Симон Миньоле
(«Ливерпуль», Англия);
Защитники:
Луис Каванда («Галатасарай», Турция), Лоран Симан («Монреаль», Канада), Томас
Фокет («Гент»), Венсан Компани («Манчестер Сити», Англия), Кристиан Кабаселе
(«Генк»), Томас Менье («Брюгге»), Ян Вертонген («Тоттенхэм», Англия);
Полузащитники:
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Англия), Стивен Дефур («Бернли», Англия),
Мусса Дембеле («Тоттенхэм», Англия), Маруан Феллайни («МЮ», Англия), Юри
Тилеманс («Андерлехт»), Аксель Витсель («Зенит», Россия);
Нападающие: Миши
Батшуайи, Эден Азар (оба - «Челси», Англия), Кристиан Бентеке, Дивок Ориги (оба
- «Ливерпуль», Англия), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико», Испания), Торган
Азар («Боруссия» М, Германия), Ромелу Лукаку («Эвертон», Англия), Дрис Мертенс
(«Наполи», Италия), Кевин Миральяс («Эвертон», Англия).
Напомним, сборная
Бельгии проведет товарищескую встречу с Нидерландами 9 ноября. 13 ноября
команда Роберто Мартинеса сыграет против сборной Эстонии в отборочном матче к
чемпионату мира-2018.
После трех игр в
отборочном турнире бельгийцы с 9 очками занимают первое место в группе H, эстонцы с 3 очками – на 4-м месте.