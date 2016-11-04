Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Нидерландами и Эстонией

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб сборной Бельгии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам с Нидерландами и Эстонией.

Вратари: Тибо Куртуа («Челси», Англия), Матц Зельс («Ньюкасл», Англия), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия);

Защитники: Луис Каванда («Галатасарай», Турция), Лоран Симан («Монреаль», Канада), Томас Фокет («Гент»), Венсан Компани («Манчестер Сити», Англия), Кристиан Кабаселе («Генк»), Томас Менье («Брюгге»), Ян Вертонген («Тоттенхэм», Англия);

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Англия), Стивен Дефур («Бернли», Англия), Мусса Дембеле («Тоттенхэм», Англия), Маруан Феллайни («МЮ», Англия), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Аксель Витсель («Зенит», Россия);

Нападающие: Миши Батшуайи, Эден Азар (оба - «Челси», Англия), Кристиан Бентеке, Дивок Ориги (оба - «Ливерпуль», Англия), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико», Испания), Торган Азар («Боруссия» М, Германия), Ромелу Лукаку («Эвертон», Англия), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Кевин Миральяс («Эвертон», Англия).

Напомним, сборная Бельгии проведет товарищескую встречу с Нидерландами 9 ноября. 13 ноября команда Роберто Мартинеса сыграет против сборной Эстонии в отборочном матче к чемпионату мира-2018.

После трех игр в отборочном турнире бельгийцы с 9 очками занимают первое место в группе H, эстонцы с 3 очками – на 4-м месте.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»«Зенит» потеряет очки в Грозном, «Спартак» победит «Томь»Прогноз «Советского спорта» на матчи 13-го тура РФПЛ.Лев назвал состав сборной Германии на матчи с Сан-Марино и ИталиейГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира с Сан-Марино и товарищеский матч с Италией.Владислав Радимов: Когда все уляжется, мы будем гордиться новым стадионом в ПетербургеСтадион на Крестовском острове станет предметом гордости болельщиков, считает главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Напомним, что здесь пройдут матчи чемпионата мира.Вадим Тюльпанов: Нет ничего страшного в вибрации поля стадиона на Крестовском - ситуация штатнаяГлава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов, рассказал о проблемах с полем стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Анатолий Бышовец: «Зенит» одержал запланированную победу над соперником среднего уровняЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Дандолком» (2:1).Федерация футбола Украины оштрафована за красно-черный флаг на матче с КосовоФедерация футбола Украины оштрафована ФИФА на 15 000 швейцарских франков по итогам матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Косово (3:0). Напомним, что из-за непризнания Украиной независимости Косово матч проходил в польском Кракове.Промес вызван в сборную Голландии, но с Бельгией и Люксембургом не сыграет из-за травмыГлавный тренер сборной Голландии Данни Блинд вызвал в стан национальной команды полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.Касильяс не вызван в сборную Испании на матчи с Македонией и АнглиейТренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги определился со списком игроков, которые будут вызваны на игру отборочной кампании ЧМ-2018 с командой Македонии (12 ноября, дома).«Кержаков делал то, чего не хватает Шатову». Включение Геннадия Орлова«Кержаков делал то, чего не хватает Шатову». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после четвертой победы «Зенита» в ЛЕ – об удачном матче Александра Кержакова и росте авторитета ЛуческуЖулиано вновь попал в команду недели Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Владимир Казаченок: «Зениту» по силам выиграть Лигу ЕвропыБывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок прокомментировал выступление питерской команды в Лиге Европы.Александр Кержаков: Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе привезлиНападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Дандолком» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.Андре Виллаш-Боаш: Меня звали в Бразилию и Азию, но я выбрал КитайГлавный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о подписании контракта с китайским клубом.Питерский парадокс. Что не так с «Зенитом»?Питерский парадокс. Что не так с «Зенитом»?Обозреватель «Советского спорта» – о победе «Зенита» в Лиге Европы.«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах российских клубов в Лиге Европы.Алексей Сорокин: К 30 декабря со стадионом в Санкт-Петербурге все будет в нормеГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о приезде рабочей группы ФИФА для проверки стадиона на Крестовском острове.Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.Алексей Сорокин: Есть конкретный план, как устранить вибрацию выкатного поля стадиона в Санкт-ПетербургеГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о проблеме излишней вибрации выкатного поля в Санкт-Петербурге.«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?Стадион на Крестовском острове снова удивил.Александр Бубнов: «Зенит» старается беречь силы, что вполне понятноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над ирландским «Дандолком» в матче Лиги Европы.

Бельгия
Бельгиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение