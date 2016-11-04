Мартин Бродо: Повезет той команде, которая подпишет контракт с Ковальчуком

Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.

- После этого сезона у Ковальчука заканчивается контракт со СКА. Сможет ли Илья вернуться в НХЛ в 34 года?

- Я не знаю, что произойдет. Потому что в НХЛ есть специальные правила, которые касаются таких случаев как с Ковальчуком, если игрок захочет вернуться в лигу. Ведь Илья уже подписал бумаги, по которым он официально завершил карьеру в НХЛ.

Но если возвращение произойдет, то будет здорово. Мы с Ковальчуком играли несколько лет в «Нью-Джерси». Он не просто хороший и умелый форвард, а еще отличный партнер в раздевалке. Повезет той команде, которая подпишет с ним контракт.