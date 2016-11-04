Мартин Бродо: Повезет той команде, которая подпишет контракт с Ковальчуком
Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и
NHL.com/ru Павлу Лысенкову.
- После этого сезона у Ковальчука заканчивается контракт со
СКА. Сможет ли Илья вернуться в НХЛ в 34 года?
- Я не знаю, что произойдет. Потому что в НХЛ есть специальные
правила, которые касаются таких случаев как с Ковальчуком, если игрок захочет
вернуться в лигу. Ведь Илья уже подписал бумаги, по которым он официально
завершил карьеру в НХЛ.
Но если возвращение произойдет, то будет здорово. Мы с
Ковальчуком играли несколько лет в «Нью-Джерси». Он не просто хороший
и умелый форвард, а еще отличный партнер в раздевалке. Повезет той команде,
которая подпишет с ним контракт.
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