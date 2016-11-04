Мартин Бродо: Сборная России играет в динамичный хоккей

Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.

- Вы приехали в Хельсинки посмотреть сборную России, чей средний возраст составляет 22,4 года. Вам нравится эта команда?

- Да, она играет в динамичный хоккей. Мне очень нравится вратарь и еще несколько ребят. Большинство ваших хоккеистов я не знаю. Так что смотрю матч с финнами и знакомлюсь с вашей сборной.

- Вы раньше видели нашего голкипера Илью Сорокина?

- Да, в прошлом году. Он ведь как раз играл на том Кубке Карьяла, а потом на чемпионате мира. Сорокин – хороший вратарь. Его на драфте уже выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». Что меня поражает в этом парне – он на редкость спокойно себя ведет.