Мартин Бродо: На уровне НХЛ Василевский выглядит отлично
Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин
Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и
NHL.com/ru Павлу Лысенкову.
- Легендарный голкипер Владислав Третьяк сказал о том, что
показывал вратарь сборной России Сергей Бобровский на Кубке мира: «Этот
парень идет по моим стопам!» В среднем Боб делал по 36 сэйвов за матч. Что
вы скажете о нашем вратаре?
- Очень хороший голкипер. Знаете, просто так «Везина
Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) никому не дают. Главное в случае с
Бобровским – чтобы он оставался здоровым. В таком случае он всегда будет на
высоте.
- А что вы думаете об Андрее Василевском, который считается
вторым вратарем «Тампа-Бэй Лайтнинг»? Он пока за спиной Бена Бишопа,
но это очень хороший голкипер.
- Да, Василевский в порядке. В полной мере он себя
проявляет, когда Бишоп получает травмы. На уровне НХЛ ваш вратарь выглядит
отлично. В клубе у него непростая ситуация, да и вообще в лиге высокая
конкуренция среди голкиперов. Но нужно сохранять концентрацию и работать,
дожидаясь своего шанса. Думаю, однажды Василевский совершит прорыв и станет
первым вратарем в НХЛ.