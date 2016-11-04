Мартин Бродо: На уровне НХЛ Василевский выглядит отлично

Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.

- Легендарный голкипер Владислав Третьяк сказал о том, что показывал вратарь сборной России Сергей Бобровский на Кубке мира: «Этот парень идет по моим стопам!» В среднем Боб делал по 36 сэйвов за матч. Что вы скажете о нашем вратаре?

- Очень хороший голкипер. Знаете, просто так «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) никому не дают. Главное в случае с Бобровским – чтобы он оставался здоровым. В таком случае он всегда будет на высоте.

- А что вы думаете об Андрее Василевском, который считается вторым вратарем «Тампа-Бэй Лайтнинг»? Он пока за спиной Бена Бишопа, но это очень хороший голкипер.

- Да, Василевский в порядке. В полной мере он себя проявляет, когда Бишоп получает травмы. На уровне НХЛ ваш вратарь выглядит отлично. В клубе у него непростая ситуация, да и вообще в лиге высокая конкуренция среди голкиперов. Но нужно сохранять концентрацию и работать, дожидаясь своего шанса. Думаю, однажды Василевский совершит прорыв и станет первым вратарем в НХЛ.