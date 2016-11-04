Алан Дзагоев: К сожалению, в ближайшее время я не смогу помочь ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии своего здоровья. Он отметил, что из-за травмы не сыграет в ближайших матчах

«К сожалению, я не смогу в ближайшее время помочь команде. Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с «Монако». За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе пока не тренировался. За два дня до матча с «Уфой» мне предстояло пройти тестирование на поле. Я размялся в тренажерке и в последнем тесте на замер силы ног опять дернул мышцу, то есть произошёл рецидив.

Сегодня у меня обследование в Германии, я сделаю МРТ и проконсультируюсь с доктором, который специализируется на мышцах. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение», - написал Дзагоев на своем официальном сайте.

В текущем сезоне 26-летний Алан Дзагоев провел восемь матчей за ЦСКА и забил один мяч при трех голевых передачах.