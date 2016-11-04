Алан Дзагоев: К сожалению, в ближайшее время я не смогу помочь ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии своего
здоровья. Он отметил, что из-за травмы не сыграет в ближайших матчах
«К сожалению, я не смогу в
ближайшее время помочь команде. Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с
«Монако». За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе
пока не тренировался. За два дня до матча с «Уфой» мне предстояло пройти
тестирование на поле. Я размялся в тренажерке и в последнем тесте на замер силы
ног опять дернул мышцу, то есть произошёл рецидив.
Сегодня
у меня обследование в Германии, я сделаю МРТ и проконсультируюсь с доктором,
который специализируется на мышцах. Точный день выхода на поле пока сказать не
могу, но очень надеюсь на скорое возвращение», - написал Дзагоев на своем
официальном сайте.
В текущем сезоне 26-летний
Алан Дзагоев провел восемь матчей за ЦСКА и забил один мяч при трех голевых
передачах.